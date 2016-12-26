Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hava kirliliği olan illere uyarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaşanabilir çevre vizyonu kapsamında başlatmış olduğu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nı 2016 yılı itibariyle 249 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaştıran Bakanlık, bu sayıyı 2017 yılının sonuna kadar 330'a çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde "Hava Kalitesi Ön Değerlendirme" çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, ölçüm yapmanın gerekli olduğu ortaya çıkan lokasyonlarda da ölçülmesi gereken kirleticileri belirledi.

Bakanlık, Hava Kalitesi İzleme faaliyetinin yönetimi için başlatmış olduğu; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Samsun, Konya, Adana ve Diyarbakır merkezli 8 Adet Bölgesel Temiz Hava Merkezi'nin (THM) kurulması yönündeki çalışmalarına da devam ediyor.

İstanbul, Konya, Ankara ve Erzurum merkezli Temiz Hava Merkezlerinin idari yapılanmaları hizmet vermeye başladı. Ayrıca İstanbul, Samsun, İzmir ve Erzurum Temiz Hava Merkezlerine bağlı illerde hava kalitesi ön değerlendirme ve ilave istasyon kurulumundan oluşan teknik çalışmalar da tamamlandı.

Hava kalitesi ön değerlendirme çalışmaları tamamlanan Adana, Konya ve Ankara THM'lere bağlı illerde ise istasyon kurulumları 2017 yılının sonuna kadar bitirilecek.

Bakanlık tarafından uyarılan iller

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ölçüm istasyonlarından elde edilen verilerin, analizlerinin yapıldığını açıkladı.

81 ilin hava kalitesinin izlendiğini ifade eden Bakan Özhaseki, "Bakanlık olarak, hava kirliliği sorunu yaşanan ve yüksek kirlilik potansiyeli olan illerdeki yetkili kurum ve kuruluşlara, tedbirlerin sıklaştırılması yönünde uyarılarda bulunuyoruz." dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuoyunun hava kalitesi ile ilgili bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla izleme sonuçlarını http://www.havaizleme.gov.tr web adresinde yayımlıyor. Bu kapsamda Bakanlık, kamuoyunun konuyu daha iyi anlayabilmesi için, hava kalitesi indeksi (İyi, Orta, Hassas, Sağlıksız, Kötü, Tehlikeli şeklinde ifade edilerek) oluşturdu.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı çalışmalarının başladığı 2004 yılında SO2 ve PM10 parametreleri ülkemizin çeşitli illerinde 32 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile izlenmekte iken ilerleyen yıllarda istasyon yer ve durumuna binaen SO2 ve PM10 parametreleri yanında CO, NOx ve O3 parametreleri de izlenmeye başlandı. (Kurumsal haber)

