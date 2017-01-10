ESDER’den ‘Ahilik Sandığı’ teşekkürü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, Ahilik Sandığı kurulmasını değerlendirerek, "Bir nebze olsun yüzümüzü güldüren hükümetimize teşekkür ederiz" dedi.

ESDER Şube Başkanı Kemal Erçalık, "Ülkemiz ’de yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen geçen hafta Sayın Başbakanımızın açıkladığı “Ahilik Sandığı” kurulmasına ilişkin düzenleme moralimizi düzeltmiş bizleri sevindirmiştir. Yıllardır bu konuda yaşanılan mağduriyetin devletimiz tarafından sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulacak olması esnaflarımız için güzel bir gelişmedir." dedi.

Erçalık, "720 gün prim katkısı ödeyen ve işyeri kapanan işletmeler için aylık 711 ila 1422 Lira ödenek verilecektir. Esnaflar, olarak ilk yıl kapatılan iş yerleri için prim ödeme süresinin yarı yarıya düşürülmesinin daha isabetli olacağını düşünmekteyiz. Prim gün sayılarının düşürülmesi esnafların bu borçlarını takip etmelerini zamanında ve gününde ödemelerinin yanı sıra ülkemizde girişimciliği artırarak vatandaşlarımız bu konuda daha fazla cesaretlendirecek yeni işletme sayısını artıracaktır" ifadesinde bulundu.

"Başbakanımızın açıkladığı esnaflara yönelik sicil affının gelmesi ve 15 bin kişiye verilen faizsiz kredinin başvuran herkese verilecek olması gene bizleri sevindiren güzel bir gelişmedir. Özellikle esnaflarımız son 3 yıldır ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamış en son 15 temmuz sürecinde yaşanılanlar ve devamındaki gelişmeler de tabiri caizse bu sıkıntıların tuzu biberi olmuştur. Hükümetimiz tarafından sicil affının getirilecek olması ve akabinde bütün esnaflara faizsiz kredi dağıtımının yapılması bütün esnaf kardeşlerimiz için yeni bir başlangıç olacaktır" diyen Erçalık, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

"Devletimiz birçok alanda faaliyet gösteren KOBİ’lere aktif şekilde destek verilmesine çalışırken, yürütülmekte olan destek faaliyetlerinin özellikle uzun vadeli olarak bakıldığında eksikleri bulunmaktadır. Örneğin, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretkenliklerinin ve rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına yoğunlaşılırken toptan ve perakende satış gibi sektörlerin geliştirilmesine daha az önem verilmiştir. Hizmet sektörünün de, hızlı büyüme tahminlerinin teyit edilmesi halinde, önümüzdeki yıllarda hızlı bir büyüme göstermesi olasıdır. Uzun vadede bakıldığında, turizm ve ticaret gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletmelerin desteklenmesine yönelik olarak hayata geçirilmiş destek programlarıyla daha fazla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda hükümetimizden mikro işletmelere yönelik desteklerinin çeşitlendirilerek artırılmasını talep etmekteyiz. Geçtiğimiz aralık ayında faizsiz kredi desteğinden faydalanabilmek için KOSGEB’e beyanname veren işletmelerimize de KOSGEB’in diğer desteklerinden faydalanmalarını tavsiye etmekteyiz en azından KOSGEB tarafından nitelikli eleman istihdamına yönelik olarak 50.000 TL hibe verilmekte gene Katalog ve tanıtım için 30.000 TL hibe KOSGEB tarafından ödenmektedir. Esnaflarımız sadece bu iki desteği bile kullansa yılda 80.000 TL devlet desteği alabilecekler. Kayseri ESDER şubesi olarak üyelerimize ve diğer esnaflarımıza bu konuda ücretsiz danışmanlık desteği verebiliriz. Yönetim kurulumuzda bu konularda yetkin arkadaşlarımız bulunmaktadır. Her türlü sıkıntılarında bizleri arayarak destek isteyebilirler.

Sayın Bakanımız Müezzinoğlu’nun doğum yapan kadınlarımızın istihdam da kalmalarını sağlamak için torunlarına bakan anneanne ve babaanneleri destekleme planı çok olumlu bir gelişmedir. Özellikle kadın girişimcilerimiz bu konuda çok sıkıntı çekmekteydiler. Hatta bu konu kadın girişimciliğin önündeki engellerden biriydi bu konuda destek verilecek olması hem aile bütçesine katkı sağlayacağı gibi hem de kadınlarımızın sosyal yaşamdan kopmadan işlerini yapabilmelerine neden olacaktır. Ancak sayın bakanımız bu desteğin şartlarını, miktarını bir an evvel açıklayarak süreci başlatmalılar. Son günlerde yaşanılan terör saldırıları ve ekonomik olarak yaşadığı sıkıntılar ile moralleri bozulan esnaflarımıza yönelik bu düzenlemeler ile bir nebze olsun yüzümüzü güldüren hükümetimize teşekkür ederiz."

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