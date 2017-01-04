KalDer İstişare Kurulu toplandı KalDer İl Temsilciliği İstişare Kurulu olağan toplantısını Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddesini KalDer Kayseri Temsilciliğinin stratejik planı ve bu çerçevede hazırlanan 2017 faaliyet planı oluşturdu. Temsilciliğin ana stratejileri tanınırlık, yayılım ve sürdürebilirlik açışından yapılabilecekler konuşuldu.

Kurul Başkanı Murat Başyazıcıoğlu, 2017 yılında fabrika teknik gezileri, öğrencilere ve iş dünyasına yönelik yönetici yetiştirme sertifika programlarının, seminer ve sempozyumların artarak devam edeceğini belirtti. Başyazıcıoğlu, katılımlı ve uyumlu şekilde İstişare Kurulu toplantılarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirtip ev sahipliği için Kayseri Ulaşım A.Ş. ye teşekkürlerini iletti.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise İstişare Kurulu’na ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını belirterek; “Bu tür çabaları kurum olarak birer sosyal sorumluluk faaliyeti olarak görmelerinden ötürü KalDer’e kapımız her zaman açık” dedi.

Toplantıya Kayserigaz A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinçay, KAYSO Kalite Temsilcisi Özlem Göksu, Orta Anadolu İK Müdürü Nihan Sert, Kayseri Ticaret Odası Kalite Yönetim Temsilcisi Muharrem Sever, Boytaş Mobilya Sistem ve İş Geliştirme Müdürü Mustafa Taşçı, Mix Yaşam Merkezi Kurumsal İletişim Uzmanı Kübra Bosna, BAMEN Sistem Geliştirme Şefi Belgin Tekin, KalDer Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın ve KalDer Kayseri GençKal Sorumlusu Bilal Kızak oldu. Toplantıya ayrıca kurulun yeni üyesi Stryker A.Ş. Kalite Yönetimi Müdür Yardımcısı Alper Kara da katıldı.

Kurumsal Haber



