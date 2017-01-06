Kudüs gezisi hediyeli “Kudüs Gecesi” İlim Hikmet Vakfı tarafından 14 Ocak’ta "Kudüs Gecesi" adlı düzenlenecek. Zengin programa sahip gecenin sonunda Kudüs’e gerçekleştirilecek olan ziyaret için çekiliş yapılacak.

İlim Hikmet Vakfı’nın organize ettiği program 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 19:00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Halid Çağrı Sorkulu’nun sunumuyla gerçekleştirilecek. Gece Sadi Özmen’in Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayacak.

Yrd. Doç. Dr. Müncid Ebu Bekir, Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat ve Eğitimci Süleyman Aydın’ın konuşmacı olarak katılacağı programda Ahmet Hakan Karagül de ezgiler seslendirecek. Gecenin sonunda ise Kudüs gecesine katılacak şanslıların belirleneceği çekiliş gerçekleştirilecek.

Haber: Ufuk ÇAMDAL







