Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kululu derneği şehitlerimizi andı

Kululu ve Çevresi Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları 17 Aralık’ta Kayseri’de askerlerimizi hedef alan kalleş saldırı sonucu şehit olan 14 kahramanımızı dualarla anmak için saldırının gerçekleştiği yerde bir açıklama yaptılar.

Kululu derneği şehitlerimizi andı
Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Ali Bayazıt , “Bizler biliyoruz ki ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır. Ellerindeki maşaları kullanarak Türk milletine şekil vermeye çalışan dış güçler şunu bilsinler ki bu terör saldırılarıyla bizleri yıldıramayacak sindiremeyecektir.
Şairin dediği gibi; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. Bizler bu Anadolu topraklarını kanımızla terimizle yoğurarak vatan yaptık. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Yemen’de, Sakarya’da şehit düşen dedelerin torunlarıyız. O dedelerin torunları bugün Türk vatanının bölünmez bütünlüğü Türk devletinin bekası için ülkemiz içinde ve dışında şehit düşmektedir.” ifadelerini kullandı.
“Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır.” diyen Bayazıt, “Bize düşen görev hakkın, hukukun, adaletin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında yer almaktır.
Şehit kardeşlerimize yüce Rabbim rahmetler ihsan eylesin! Kederli ailelerine ve yüreklerimize sabr-ı cemil ihsan eylesin! Birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi güçlendirsin! Aramıza fitne, fesat ve nifak tohumu ekmek isteyenlere Cenab-ı Hak hiçbir zaman fırsat vermesin! Cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden, şerlerden ve musibetlerden muhafaza eylesin! Nerede olursa olsun Terörün her türlüsüne lanet olsun.” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140