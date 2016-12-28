Kululu derneği şehitlerimizi andı Kululu ve Çevresi Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları 17 Aralık’ta Kayseri’de askerlerimizi hedef alan kalleş saldırı sonucu şehit olan 14 kahramanımızı dualarla anmak için saldırının gerçekleştiği yerde bir açıklama yaptılar.

Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Ali Bayazıt , “Bizler biliyoruz ki ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır. Ellerindeki maşaları kullanarak Türk milletine şekil vermeye çalışan dış güçler şunu bilsinler ki bu terör saldırılarıyla bizleri yıldıramayacak sindiremeyecektir.

Şairin dediği gibi; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. Bizler bu Anadolu topraklarını kanımızla terimizle yoğurarak vatan yaptık. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Yemen’de, Sakarya’da şehit düşen dedelerin torunlarıyız. O dedelerin torunları bugün Türk vatanının bölünmez bütünlüğü Türk devletinin bekası için ülkemiz içinde ve dışında şehit düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır.” diyen Bayazıt, “Bize düşen görev hakkın, hukukun, adaletin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında yer almaktır.

Şehit kardeşlerimize yüce Rabbim rahmetler ihsan eylesin! Kederli ailelerine ve yüreklerimize sabr-ı cemil ihsan eylesin! Birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi güçlendirsin! Aramıza fitne, fesat ve nifak tohumu ekmek isteyenlere Cenab-ı Hak hiçbir zaman fırsat vermesin! Cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden, şerlerden ve musibetlerden muhafaza eylesin! Nerede olursa olsun Terörün her türlüsüne lanet olsun.” şeklinde konuştu.

Kurumsal Haber

