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Yeni yılın siftahı Ülkü Ocakları’ndan

Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve İlçe Ocakları merkezde ve 10 ilçede eş zamanlı "Yeni Yılın İlk Siftahı Ülkü Ocaklarından" etkinliği düzenleyerek esnafa siftah parası ile rızık ve bereket duası dağıttı.

Yeni yılın siftahı Ülkü Ocakları’ndan
Kocasinan, Talas, Hacılar, Develi, İncesu, Süksün, Hisarcık, Argıncık, Mimsin-Mimarsinan, Beyazşehir-İldem İlçe Başkanlıkları ilçe ve beldelerindeki yüzlerce esnafa zarf içerisinde 1 TL ile birlikte rızık ve bereket duası dağıttılar.
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı  Aytaç Gezici; ilçe ocak başkanlarına ve teşkilatlarına ayrı ayrı teşekkür ederken, esnaflara da 2017 yılı için helalinden, hayırlı, bereketli, bol rızıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kurumsal Haber
 
 
 
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