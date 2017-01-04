“Allah biz bilan” ama…

Doğu Türkistanlı (Uygur) kardeşlerimizin en çok kullandıkları cümlelerden olan “Allah biz bilan” ya da “Huda biz bilen” her Müslümanın altına seve seve imza atacağı güzel bir anlam taşır: “Allah bizimle!”



Doğrudur. Allah herkesi tekfir etmeyen, kendisi gibi düşünmeyen ve yaşamayanları öldürmeyen, sorumluluk bilinci kuşanmış, takva sahibi, aşırılıklardan uzak müminlerin yanındadır. Nitekim Rabbimiz Bakara suresi 143. ayette “İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen (vasat, merkez, ifrat ve tefritten/aşırılıklardan uzak) bir ümmet yaptık.” buyurur.



Gönül coğrafyamıza sokulan hançer

Ancak günümüzde İslam alemi radikal akımların pençesinde kıvranmakta, gönül coğrafyamıza birer hançer gibi sokulan El Kaide, DAEŞ (IŞİD), Haşdi Şabi, Boko Haram gibi terör örgütleri zorlama yorumlarıyla “vasat ümmet”i “öcü ümmet” haline dönüştürmeye çalışmaktadırlar.



Halen Avrupa ülkeleri ve ABD’den olduğu gibi birçok İslam ülkesinden çoğunluğu genç binlerce kandırılmış samimi Müslüman DAEŞ saflarına katılmakta ve burada birer intihar komandosu olarak yetişerek İslam aleminin başına bela olmaktadır. Bu kanlı örgüte şimdiye kadar 120 ülkeden 40 binin üzerinde yabancı savaşçının katıldığı tahmin edilmektedir.



Yapılan araştırmalar en çok katılımın olduğu ülkelerin Tacikistan, Kırgızistan gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Çin olduğunu gösteriyor. Bu da baskı ve zulüm altındaki bazı Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin umutsuzluğa kapılarak çareyi DAEŞ saflarına katılmakta bulduklarını, Çin’in de radikalizme bilerek göz yumarak kendi zulmünü gizlemeye çalıştığını ispatlıyor.



Analistler, Orta Asya’daki Türklerin DAEŞ’e katılmasının ana nedenleri arasında bölge hükümetlerinin zulmünü, yoksulluk ve işsizliği sayıyorlar. Yeni araştırma sonuçları, dünyanın farklı bölgelerinden ve farklı sosyoekonomik yapılardan gelerek IŞİD’e katılan militanların çoğunun yaşadığı ülkelerdeki durumdan derin rahatsızlık duyduklarını, iç karışıklıkların IŞİD’e katılımı körüklediğini gösteriyor.



Yeni Amerika Vakfı’nın yaptırdığı “Yerel Cihat” isimli bu araştırmanın yöneticisi Nate Rosenblatt, ülkelerinden şikayetçi olma gerçeğinin bir çok yerde, IŞİD'in elini kolaylaştırdığını söylüyor.



Rosenblatt, “İnsanlar hayal kırıklığı nedeniyle kendi istekleriyle IŞİD’e katılmakla kalmıyor, terör örgütü de bu insanları yanına çekmek için aynı şikayet söylemini kullanıyor” diyor. Nate Rosenblatt, IŞİD’den 2016’da kaçan eski bir militanın sızdırdığı, 2013-2014 yıllarında Türkiye-Suriye sınırında yapılan 3500 yabancı savaşçı başvurusunu incelemiş.



Başvuranların demografik yapısını daha yakından inceleyen Rosenblatt, IŞİD’e en fazla katılımın görüldüğü bölgelerde, halkın hükümete karşı ayaklandığını ya da bağımsızlık yanlısı harekete kalkıştığını söylüyor. Araştırmacıya göre, bu bölgelerden gelen yabancı savaşçıların çoğu, kendi ülkelerindeki devlet düzenine bir alternatif olarak gördükleri için IŞİD’e katılıyor.



Bölgeye göre farklı kampanya

Araştırma, örgütün her bölgenin farklı şikayetlerine göre birçok yerel istihdam kampanyası hazırladığını ortaya koyuyor. Mesela, IŞİD’in Çin’deki Uygur toplumunu hedef alan çalışmaları da bu kampanyalar arasında. Rosenblatt, Uygur halkının başörtüsünü ve sakal bırakmayı yasaklayan Çin hükümeti tarafından yıllardır ezildiğini ve tecrit edildiğini söylüyor.



Rosenblatt, “IŞİD, çocuklara İslam eğitimi verilen sınıfların videolarını göstererek Uygurları cezbetmeye çalışıyor.” diyor. Çünkü Çin, İslam'ın öğretilmesini yasaklamış durumda. IŞİD’e Çin’den katılan yabancı militanların, genellikle ailelerini de yanlarında getirmesi bu nedenle sürpriz değil.



Kayseri’ye son gelen Uygurlar

Son yıllarda Türkiye’ye özellikle de Kayseri’ye gelen Doğu Türkistanlıların fikir ve kıyafetlerindeki radikal değişim de bu tezimizi güçlendiriyor. Bizzat şahit olan bir gazeteci arkadaşımızın anlatımına göre Belsin’e yerleştirilen bir kafileyi ziyaret ettiklerinde bir Uygur Türkü kendisine çeşitli fotoğraflar gösterir. Sakalı olan meşhur kişiyi yani Usame Bin Ladin’i tanıyan arkadaşımız kim olduğunu sorduğunda maalesef “şeyhim” cevabını alır. Buraya yerleştirilen bazı D. Türkistanlıların daha sonra aileleriyle birlikte DAEŞ’e katıldıkları yönünde iddialar ise yüreğimizi kanatıyor.



İçim cız etti

Bu uzun girizgahı, yılbaşı gecesi İstanbul’da Reina gece kulübüne yapılan saldırının failinin Zeytinburnu’ndan taksiye binerek Ortaköy’e kadar gittiğini öğrenince yüreğimin niçin “cızz!” ettiğini daha iyi anlatmak için yaptım. İçimden “Eyvah! Zeytinburnu’nda daha çok Doğu Türkistanlı, Kazak ve Kırgız soydaşlarımız var. İnşallah bunlardan değildir.” dedim. Daha sonra katilin robot resmiyle birlikte uyruğu önce Doğu Türkistanlı daha sonra Kırgız diye iddia edildiğinde endişem daha da arttı.



Tümtürk’ün önemli açıklaması

Bu durumdan en çok üzülenler ise tabii ki lekelenmeye çalışılan Doğu Türkistan camiası oldu. Genel Merkezi Kayseri’de olan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk bir mesaj yayınlayarak “Doğu Türkistanlılar terörist değildir” dedi.



Tümtürk, yılbaşı gecesi İstanbul’da Reina gece kulübüne yapılan saldırının failinin Doğu Türkistanlı olduğu iddiaları üzerine derneğin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında şu önemli açıklamayı yaptı:



“Bizler Türkiye’de yaşayan hiçbir Doğu Türkistanlı şahıslar, dernekler, sivil toplum kuruluşları yaşadığı bu güzel toprağa hainlik ederek yüce Türk milletini dünya kamuoyunda küçük düşürecek, rencide edecek hiçbir faaliyette bulunmamışlardır.



İstanbul’da yaşanan terör olayından menfaat kapmaya çalışan bazı kesimler bir kalemde Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlıları teröristlerle aynı kefeye koymaya çalışmaktadırlar.



Bizler, bu güzel toprağa hainlik ederek yüce Türk milletini dünya kamuoyunda küçük düşürecek, rencide edecek hiçbir faaliyette bulunmadık. Sözde bazı sosyal medya grupları Doğu Türkistanlıları terörist göstererek acaba kimlere hizmet etmek amacındalar.



Bu kutlu davamızı bu mübarek topraklarda mücadelemizi baltalamaya ve kamuoyu önünde Doğu Türkistan davasını küçük düşürmeye çalışan kişi ve kuruluşları şiddetle kınıyor, en kısa süre içinde özür dilemelerini bekliyoruz.”



Ben de Doğu Türkistan camiasının haklı serzenişlerine yürekten katılıyor, bu temiz, bu “vasat” camia mensuplarının aşırı akımlara cevaz vermemelerini temenni ediyor, “Allah biz bilan (Allah bizimle)” diyorum. “Allah biz bilan” ama herkesi tekfir etmeyen, kendisi gibi düşünmeyen ve yaşamayanları öldürmeyen, sorumluluk bilinci kuşanmış, takva sahibi, aşırılıklardan uzak müminler ile…

