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ALEVi DERNEĞiNDEN SUÇ DUYURUSU

Kayseri Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Araştırma, Yaşatma ve Dayanışma Derneği yönetimi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir araştırma görevlisi ile açıklamaları nedeniyle Türkmen Alevi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

ALEVi DERNEĞiNDEN SUÇ DUYURUSU

Dernek yöneticileri, Kayseri Adliyesi'ne gelereke Muş Alparslan Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan A.Ş'nin, 13 Aralık tarihinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Türkmen Alevi Derneği Başkanı Özdemir'in de katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla Alevileri katliamla tehdit ettikleri iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi. 

Dernek Başkanı Sadık Genç, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, A.Ş'nin sosyal medya paylaşımlarıyla Türkmen Alevi Derneği Başkanı Özdemir'in de açıklamalarıyla halkı kin, düşmanlığa ve suça teşvik ve azmettirme suçlarını işlediğini savunarak, "Biz şiddetle hiçbir yere varılmayacağını biliyoruz. Bu şahıslar hakkında ayrı ayrı Kayseri Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulunduk." dedi. 

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