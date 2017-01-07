Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE BiRÇOK KAZA YAŞANMIŞTI

Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, araçta sıkışan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. 

AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE BiRÇOK KAZA YAŞANMIŞTI
Edinilen bilgiye göre Sivas Bulvarı Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan alt geçitte meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, ambulans ekibi sevk edildi. Araçlardan birinde bulunan kadın yolcu sıkıştığı yerden çıkamayınca itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı. Kazada sıkışan kadın, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Öte yandan polis, çevrede toplanan meraklı kalabalığı da dağıtmakta güçlük çekti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA


Aynı noktada daha önce de kaza yaşanmıştı
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
KazaKayseriSivas CadZincirlemeBüyükşehir4 Araç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140