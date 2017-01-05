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DAEŞ üyeleri gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu suçuyla 7 kişi gözaltına alındı.

DAEŞ üyeleri gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün DAEŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, ‘DAEŞ terör örgütünün propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetler yapmak suçundan’ A.K., M.A., E.E., K.K., A.M., M.K., B.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Aynı çalışma kapsamında, yine aynı suçtan aranan ve firari durumda olan Ş.O., F.K., H.İ.A., O.K.’nin de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İHA
 
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