Eş cinayeti Kayseri İldem’de bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, İldem Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.O.K. (47) bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi M.K. (38) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla M.K.'yı bıçaklayan A.O.K., evden çıkarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipler tarafından yakalanan A.O.K. gözaltına alındı. M.K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Koca A.O.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

