FETÖ’cü iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen 4 kişi hakkında gözaltı, 28 şüphelinin de ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılması kararı verdi.
Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda ele geçirilen bazı doküman ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
AA
Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda ele geçirilen bazı doküman ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
AA