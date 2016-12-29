FETÖ’cü iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen 4 kişi hakkında gözaltı, 28 şüphelinin de ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılması kararı verdi.

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda ele geçirilen bazı doküman ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

AA

