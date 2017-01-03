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Firari FETÖ sanığı çatı katında yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ sanığı 1 kişi, oturduğu apartmanın çatı katında kıskıvrak yakalandı. 

Firari FETÖ sanığı çatı katında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firar olduğu öğrenilen Battalgazi Eğitim Kurumları ve İtimat Güvenliğin kurucu başkanı ve yönetim kurulu başkanı olan Fatih S., yılbaşı akşamı oturduğu binanın çatı katında yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Fatih S., mahkemeye sevk edildi.
Fatih S.'nin ayrıca FETÖ'nün Kayseri mütevelli heyetinde de olduğu bildirildi.

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