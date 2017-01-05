Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmir'de Bombalı Saldırı! 2 Terörist Öldürüldü, 1 Terörist Aranıyor

İzmir'de adliye yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken 1 teröristin de arandığı öğrenildi.

İzmir'de Bombalı Saldırı! 2 Terörist Öldürüldü, 1 Terörist Aranıyor

İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Adliye önündeki patlamanın ardından çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 10 yaralı var. Saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilen 3 teröristen ikisi öldürülürken birinin de olay yerinden kaçtığı ve güvenlik güçlerince her yerde arandığı öğrenildi.

İşte adliye önünde öldürülen teröristler;

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
Izmir AdliyesiTerörPatlamaİZMİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140