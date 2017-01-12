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Jandarmadan esrar operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo kubar esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan esrar operasyonu
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sildelhöyük yol ayrımında yapılan çalışmada bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı öğrenildi.
Yapılan aramalarda 1 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
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