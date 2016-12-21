Kablo çalan hırsızlar yakalandı Aksaray’da 60 bin TL değerinde bakır kablo çaldıkları iddia edilen 6 kişilik hırsızlık şebekesi polisin yaptığı operasyonla çökertildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir depodan 60 bin lira değerindeki bakır kabloların çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kabloları çaldıkları iddia edilen Kürşat K., Sezer K., Mustafa Y., Muhammet Ş., Tayfun B. ve Metin B., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi. Çalıntı kabloları satın aldığı iddia edilen Ahmet G. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

