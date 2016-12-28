Kayseri'de kaçak sigara operasyonu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2016 Çarşamba 13:07