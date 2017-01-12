Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de kaçak silah operasyonu

Kayseri'de iki ayrı operasyonda ikisi kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak silah operasyonu

Kayseri'de iki ayrı operasyonda ikisi kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Kayseri kent merkezinde E.T'nin evinde yapılan aramada 7 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 71 fişek ele geçirildi.

Ekiplerin Pınarbaşı ilçesinde yaptığı operasyonda S.T'nin evinde ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 100 tabanca mermisi, 2 kuru sıkı tabanca ve 60 kuru sıkı tabanca mermisi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140