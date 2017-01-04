Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'deki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri'deki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Murat Memiş'in (39) bir kamyonet içerisinde tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Şule G. (28), Alparslan Y. (39), İbrahim G. (36) ve Belgin U'nun (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Şule G. ile Alparslan Y, tutuklandı, İbrahim G. ve Belgin U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Memiş, dün, Selçuklu Mahallesi Ahmet İnci Caddesi'nde kamyonetin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140