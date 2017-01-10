Kayseri’de kebapçıya uyuşturucu baskını

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas Caddesi'nde bulunan bir kebap dükkanına operasyon düzenlendiği öğrenildi. Yapılan operasyonda A.G., M.D. ve B.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, F serisi iki adet 1 dolar, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin TL para ele geçirildiği bildirildi.Yetkililer, A.G., M.D. ve B.A. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını kaydetti.