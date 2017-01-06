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Köpeğe eziyete 2 bin 121 TL para cezası

Kayseri'de köpeğe eziyet eden 1 kişiye, 2 bin 121 TL para cezası verildi. 

Köpeğe eziyete 2 bin 121 TL para cezası
Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, köpeğin kulağını keserek eziyet eden ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan bir kişiyi tespit etti. Ekipler, şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet etme suçundan 2 bin 121 TL para cezası kesti.

Ayrıca, köpek dövüştürdükleri görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan iki şahsa da, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet etmekten, 2 bin 651 TL iki ayrı idari yaptırım cezası uygulandı. 

Sosyal medya üzerinden köpek satışı yapanlara da para cezası
Öte yandan, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden köpek satışı yaptığı belirlenen 3 kişiye de ayrı ayrı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet etme suçundan dolayı bin 766 TL para cezası kesildi.
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