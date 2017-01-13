Edinilen bilgiye göre Mimarsinan TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ya meydana gelen olayda park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
İHA
Park halindeki araç yandı
Kayseri'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
13 Ocak 2017 Cuma 10:23
Edinilen bilgiye göre Mimarsinan TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ya meydana gelen olayda park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.