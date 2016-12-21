Sahte para operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte para bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, İ.İ, K.Ü, D.Ü. A.Ü, M.S. ve D.U. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, sahte basılmış 337 adet 100 liralık banknot ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA
Düzenlenen operasyonda, İ.İ, K.Ü, D.Ü. A.Ü, M.S. ve D.U. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, sahte basılmış 337 adet 100 liralık banknot ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA