Selçuklu’daki cinayet ile ilgili 4 gözaltı Melikgazi Selçuklu Mahallesinde dün aracının içinde öldürülmüş olarak bulunan M.M. olayı ile ilgili olarak 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

04 Ocak 2017 Çarşamba 09:12