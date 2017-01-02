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Terminalde yangın paniği

Kayseri şehirler arası otobüs terminalinde dün akşam yangın paniği yaşandı. 

Terminalde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre şehirler arası otobüs terminalinde dün akşam ismi öğrenilemeyen bir zanlı ile bir otobüs firmasına ait yazıhane yetkilisi arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışma sonrasında zanlının yazıhaneyi ateşe verdiği bildirildi.
Çıkan yangın sonrasında şehirler arası otobüs terminaline çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle yolcular da panik yaşarken, itfaiye ekipleri yazıhanedeki yangını kısa sürede söndürdü. Zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

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KayseriTerminalYangınPanikOlayItfaiye
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