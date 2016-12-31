Kayseri Bilim Merkezi tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından yapılan Bilim Merkezi için tanıtım programı düzenlendi. Programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı.Programda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, "Kayseri Bilim Merkezimiz diğer bilim merkezlerimizle birlikte ülkemizde bilimsel düşünce yapısını gerçekleştirme, bilim kültürünün oluşmasına dair izleyeceği rolü gururla seyrediyoruz. Herkesin dikkatini sanal alemden çekip bilimin büyüsüne kaptırmak için canla, başla mücadele ediyoruz. TÜBİTAK olarak daha önce Türkiye’de Konya, Bursa ve Kocaeli Bilim Merkezleri’ni açtık. Buralardan edindiğimiz tecrübelerimizi Kayseri’deki bilim merkezimize aktarmakta çekinmedik" dedi."Bilime olan merakımız tarihte var"Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bilime olan merakımız tarihte var, geçmişimizde var. Öyle bir ecdadın torunlarıyız. Böyle bir birikimin neticesinde bugün bu topraklarda oturuyoruz. Geçici olarak yaşadığımız sıkıntılardan dolayı biraz bilimden uzaklaşmış olabiliriz. Biraz teknolojiden, araştırmadan uzaklaşmış olabiliriz. Ama biz asli günlerimize dönmek zorundayız. Ve bu iklimi de sağlayacak olan siyasi iktidarlardır. Zamanında nasıl ki Mimar Sinan’ın önünü açan Kanuni’ler varsa bilim adamlarının çamurundan bile şeref duyan bizim ecdadımız varsa bugün de aynı ortamı sağlayacak olanlar siyasi iktidarlardır. Biz elimizden geleni yapıyoruz. 14 yıllık iktidarımız döneminde üniversite sayımızın kaça çıktığı belli. Okullarda yaptığımız çalışmalar belli. Fatih Projesi ile nereye getirmek istediğimiz belli. Bütçemizin en büyük kısmını nereye ayırdığımız da belli. İşte bu çalışmalar da bütün bu yapılanların destekleyicisi mahiyetinde olacaktır" ifadelerini kullandı."Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin en önemli meselesi olarak görüyoruz"Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin en önemli meselesi olarak gördüklerini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bilim ve teknoloji seviyemizi artıracak olan ve ülkemizin yarınlarını geliştirecek önemli projeler yürütüyoruz. Bilim merkezleri, yaptığımız önemli çalışmalar arasında bizim için ayrı bir önem ve anlam taşıyor. Çünkü bilim merkezlerinin hedef kitlesini çocuklarımız ve gençlerimiz oluşturuyor. TÜBİTAK ve belediyelerimizin ortaklığında hayata geçirdiğimiz bu merkezlerden genç arkadaşlarımızın bilime ve teknolojiye daha fazla ilgi ve sevgi duymalarını amaçlıyoruz. Bilim merkezlerinin binasını ve teşrifatını belediyelerimiz yapıyor. Bu merkezlerde sergilenecek olan içeriğin deney setlerini ve maketlerini ise TÜBİTAK belirliyor. Bugüne kadar Bursa, Konya, Kocaeli ve Elazığ’da bilim merkezlerimiz faaliyete geçti. Bugün de Kayseri’deyiz. Bundan sonra Samsun, Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi illerimizde bilim merkezi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Bilim Merkezimizin yapımına 2013 yılında başlandı. Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin en önemli meselesi olarak görüyoruz. Çünkü diğer tüm sorunların çözümü bilim ve teknoloji ile birlikte olabilir. Bir ülkenin gücü bilim ve teknoloji de yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında bilim insanlarına, dünya çapında mucitlere sahip olmayan ülkeler, dünyada lider ülke olamaz. ‘Dünya bilim yapsın ve geliştirsin, biz de kullanalım’ anlayışı ile hiçbir yere varamayız. Bilimde ve teknolojide takip eden değil, takip edilen olmalıyız" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri Bilim Merkezini gezdi ve incelemelerde bulundu.