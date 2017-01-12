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Başkan Cabbar’ın okul ziyaretleri sürüyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın okul ziyaretleri devam ediyor. Başkan son olarak Anadolu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Başkan Cabbar’ın okul ziyaretleri sürüyor
Atatürk İlkokulu’nu ve yakın zamanda Salih Onaran tarafından inşası tamamlanan ve ismini verdiği Anadolu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Cabbar, sınıfları tek tek gezerek miniklerle hasbihal edip sorularına cevap verdi. Develili hayırsever iş adamı Ahmet Etöz’ün de hediyelerini öğrencilere ileten Başkan Cabbar okul yönetimi ile de sohbet ederek öğrenciler hakkında bilgiler aldı.
Her platformda eğitimin ve eğitime desteğin önemine değinen Başkan Cabbar “Bizlerin yarını olan sizlerin en iyi şekilde eğitim alması, Develimizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil etmeniz en büyük gayemizdir.  Bu sebeple bizler daha öncesinde sizleri yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da yalnız bırakmayarak hem okullarımızın eksikliklerini tamamlamada hem de sizlerin ihtiyaçlarını karşılamada maddi- manevi tüm imkânlarımızla seferber olmaya devam edeceğiz” dedi.
Öğretmenler ve öğrenciler ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ilettiler.
Kurumsal Haber
 
 
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