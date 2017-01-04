Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde beyin kanaması geçiren yaşlı adam, kapalı köy yolunun 4 saatlik çalışmanın ardından açılması ile hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı
 
Gürün ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Beypınar köyünde yaşayan 68 yaşındaki Yusuf Öz aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 1 metreyi bulan karda sağlık ekipleri köye ulaşamayınca İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri, 4 saatlik çalışmanın ardından kapalı olan köyün yolunu açtı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Öz, yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adam, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
İHA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140