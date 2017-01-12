FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, "FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.

Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, özellikle 15 Temmuz akşamı hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıktan sonra çalışma önceliklerinin değiştiğini belirterek, “15 Temmuz öncesinde ilgilendiğimiz önem sırasında üst sıralara koyduğumuz şeyler 15 Temmuz’dan sonra biraz da geri planlara düştü. Düşmek zorunda kaldı esasında öyle de olması gerekiyordu. O mücadele o akşamdaki mücadele ve ondan sonraki mücadele devam eden vatandaşımızın gösterdiği kararlı duruş, basınımızda yayın organlarımızda birlikte onların verdiği güçle kararlı duruş, hain darbe girişiminin üstesinden gelmesinin en önemli faktörü oldu” dedi.

15 Temmuz’dan bu yana FETÖ terör örgütüyle mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Haktankaçmaz, Kırıkkale’de bu kapsamda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. FETÖ’nün Kırıkkale yapılanmasını çözme noktasına geldiklerini dile getiren Haktankaçmaz, ellerindeki bilgilerin diğer illerdeki FETÖ yapılanmasının çözülmesinde de çok ciddi katkı sağladığını ifade etti. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 550 kişi hakkında adli işlem yapıldığını anlatan Haktankaçmaz, FETÖ ile mücadele kapsamında görevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin bulunduğunu ifade etti. Çok farlı bir örgütle, örgüt yapısıyla karşı karşıya olduklarını anlatan Vali Haktankaçmaz, “Her gün her olay bu safhaya taşıyor ihanetin boyunu. Büyükelçi suikastı çok ileri bir safha ve dolayısıyla mücadele yönteminin de devlet olarak ona göre değiştirilmesi, bu yeni konsepte göre tekrar şekillendirilmesi gereken bir döneme geçtik. Özet olarak bu FETÖ ile mücadele konusunda ilimizde bu çalışmalar ilk gün nasıl bir hızla, nasıl bir kapsamda devam ediyorsa, bugün de o çerçevede, bundan sonra da o çerçevede devam edecek” şeklinde konuştu.

Kırıkkale’nin birçok ili birbirine bağlayan, Anadolu’nun kavşak noktasında bulunduğuna dikkati çeken Vali Haktankaçmaz, “Bunun getirdiği avantajlarla birlikte sorumluluklar da var. İlimiz güzergâhında uyuşturucu konusunda yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. 2016 yılı içerisinde uyuşturucuyla alakalı toplam 2 bin 17 olay gerçekleşti. Son düzenleme ile bu konuda tutuklanan kişi sayısı çok arttı. Başarılı operasyonlar içerisinde uyuşturucuyla mücadele konusunda iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bir yandan FETÖ ile bir yandan uyuşturucu ile hassasiyetle duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Asayiş uygulamaları hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Haktankaçmaz, “2016 Şubat ayı itibarı ile toplamda 109 bin 217 araç durdurularak kontrol edildi. 291 bin 368 şahsın araçlardaki kimlikleri sorgulandı. 522 aranan şahsı yakaladık” dedi.

Yol kontrollerinde yine bu kapsamda ele geçen patlayıcı madde, silah ve bunların fişekleri ve buna benzer uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Vali Haktankaçmaz, “Asayiş kapsamımızda da emniyet bölgesi ve jandarma bölgesinde de yapılan huzur uygulamalar çerçevesinde toplam 8 bin 73 asayiş olayı gerçekleşti. Kırıkkale’de 2016 yılında bu uygulamalarda 8 bin 779 kişi hakkında asayiş olaylarından dolayı işlem yapıldı. Bu huzur uygulamalarında bin 35 aranan şahıs yakalandı. Bu aramalarda silah, fişek, esrar, eroin gibi uyuşturucu malzemeler de ele geçirildi. Halkımızın huzuru için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz” dedi.

İHA



