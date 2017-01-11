Gazeteciliğin zorluklarını kısa film ile anlattılar Niğde'de basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için hazırladıkları kısa filmle mesleğin zorluklarına dikkat çekti.

Kısa filmde, gazetecilerin, aniden gelen bir habere kuaförde, kahvaltı masasında, hastanede ya da sevdikleriyle vakit geçirirken yakalanmaları ve aceleyle olay yerine gitmeleri konu edinildi.

Filmde rol alan gazeteci Sema Tekeli, "Amacımız, gazetecilik mesleğinin zorluğunu anlatmaktı. Gerçekten fedakarlık gerektiren bir mesleğimiz var. Günümüz yok, saatimiz yok ancak biz işimizi zorumuza giderek değil, severek yapıyoruz. Sevmeden yapılacak bir meslek değil. Biz de kısacık bir filmle mesleğimizdeki zorlukları anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmenliğini yapan gazeteci Muhammed Yasir Aydoğan da meslektaşlarının katkısıyla bu çalışmayı ortaya çıkardıklarını söyledi.

Aydoğan, "Güzel bir senaryo oluşturduk. Farklı ajanslarda, televizyon ve gazetelerde çalışan arkadaşlarımız, bir olaya hızlı şekilde gelmeye çalıştılar. Senaryo gereği gazeteciler, tatil günü cinayet haberi alır. Gazeteciler, kimi kuaförde, kimi kahvaltıda, kimi çocuğuyla ilgilenirken bu haberi alır ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla olay yerine gider. Gazeteciliğin bu gibi zorluklarını anlatmaya çalıştık." dedi.

Kısa filmde, kentte görev yapan gazeteciler Betül Abbak, Ali Kadı, Yasin Esen, Sema Tekeli, Fatih Tavlaşoğlu ve Damla Çıdanlı rol aldı.

AA

