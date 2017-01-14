Göçü “Bafra koyunu” önleyecek Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Niğde'de göçü engellemek için başlatılan "Göçe karşı, Bafra koyunu yetiştiriciliği" projesini tanıttı.

Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Samsun'un Bafra ilçesinden getirilecek 60 koyun ve 3 koç, belirlenen üç aileye hibe edilecek. Yem, aşı ve paraziter ilaçlama giderleri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Erdem Nortçu, müdürlük binasında düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, hayvancılıkta ırk çeşitliğini artıracaklarını ifade ederek, Bafra koyunlarını ilk etapta, Tepe, Kayı ve Emen köylerinde belirlenecek ailelere verileceğini söyledi.

Koyunların özellikleri ve proje hakkında bilgiler veren Nortçu, "İlk 3 ayda eğitim ayağını en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Uygulamalı olarak Kayı, Emen, Tepe köylerinde 3 kişi ile 20+1 sürü oluşturarak bölgeye adaptasyonu, hastalıklara direnci, verim özellikleri başta olmak üzere kontrol çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

AA

