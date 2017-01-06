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Kadın Danışma Merkezinden seminerler

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi, şiddete maruz kalan ve risk altında bulunan kadınlara ve çocuklara hukuksal danışmanlık, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet mekanizmalarına erişim konusunda eğitim veriyor.

Kadın Danışma Merkezinden seminerler
Kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın artması ve problemlerin sona erdirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile iş birliğinde seminer programları düzenleniyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, merkezin geçen yıl, 148’i kadın, 110’u ise çocuk olmak üzere başvuruda bulunan 258 kişiye toplamda 925 seans psikolojik destek hizmeti sağladığı bildirildi.
Hedefleri doğrultusunda eğitim çıtasını yükseltmeyi hedefleyen Nevşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, ilçelerdeki ortaöğretim ve lise öğrencilerinin yanı sıra veliler için de çalışmalarına başladı. Bu yöndeki çalışmaların 2017 yılında süreceği kaydedildi.
AA
 
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