Öğrencilerden Vali Gül'e ilginç 'kar tatili' tweetleri Sivas'ta öğrenciler sosyal medya üzerinden Vali Davut Gül'e birbirinden ilginç 'kar tatili' tweeti atarak okulların tatil edilmesini istedi.



Okulların dün Sivas'ta tatil edilmesinin ardından Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, hepinize ayrı ayrı cevap yazmak isterdim ama bu mümkün değil. 11 ocak Çarşamba günü okullar tatil değil. Başarılar diliyorum kardeşlerim" dedi.

Vali Davut Gül'ün tweetinin ardından okulların tatil edilmesini isteyen öğrenciler Vali Gül'e sosyal medya üzerinden birbirinden ilginç tweetler attı. Atılan bir tweette Sosyal medyada 'Balkona bayrak asan dayı' olarak fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu'nun bulunduğu paylaşımda Vali Davut Gül'ün fotoğrafının balkona asılması dikkat çekti. Diğer bir hesaptan ise Vali Gül'e atılan tweette "Vali amca 10 santim daha kar yağarsa adıma kayıp ilanı verecekler" yazması okuyanları güldürdü.

Vali Gül'e atılan bazı tweetler şöyle.

"Ayrı ayrı cevap yazmanıza gerek yok Salı günü okullar tatil yazmanız yeterli"

"Elin valileri tatil yapsın bizimki tatil, matil yok"

"Sende mi bürütüs bu soğukta bizi okula mı yollayacaksın"

"Kar zaten boyum kadar kısa boylulara tatil yap bari başkan"

"Herkes adının başına muhteşem valimiz Davut Gül yazsa da mı olmaz"

"Eğer ölürsem tatil olmadı donarak öldü deyin"

"Sayın valim o kadar takipçi kazandın onların hatırına tatil yapar insan"

İHA

