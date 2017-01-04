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Okul servisi kaza yaptı: 11 yaralı

Niğde’de buzlanma nedeniyle öğrenci servisi ile fabrika servis aracı çarpıştı. Kazada 8, öğrenci 3 sivil 11 kişi yaralandı.

Okul servisi kaza yaptı: 11 yaralı
Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde Merkez İlhanlı Mahallesinde yeni terminal yolunda meydana geldi. D.E. yönetimindeki Kız Meslek Lisesi Öğrenci servisi ile E.E. yönetimindeki fabrika servis araçları ana yola çıktığı esnada buzlanma nedeniyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisinin şoförü D.E., ve öğrenciler H. K.(16), A. A. (17), Ç.A. (16), R.Ç. (15), İ.A(15), A.A.(16), Z.A(17) ve Ş.A. (16) ile fabrika servisi şoförü ve E.E. ve yolcu S.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hayat Hastanesi ve Niğde Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
 
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