Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu

2012 yılında “Mezar taşlarını Çözmek“ başlıklı AB projesi kapsamında Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları ve araştırmalar 2017 yılında Kuşadası'nda düzenlenecek “Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu“ ile çok ileri bir boyuta taşınıyor.Erciyes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği işbirliğinde 24-26 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu; bu alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını değerlendiren bilimsel bir platform olması özelliği ile önemli bir rol üstleniyor.Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumunun amacı ile ilgili şu açıklamada bulunuldu:Sempozyumun özel amacı ise Kuşadası'nın tek tarihi mezarlığı olan Adalızade mezarlığındaki Osmanlı dönemi mezar taşlarına ilgi çekmeyi ve sempozyum sonunda hazırlanacak bir proje kapsamında mezarlığın ilgili kurumların işbirliği ile düzenlenerek ilçenin tarihi geçmişini anlatan ve gösteren bir kültür park haline dönüştürmeyi hedefliyor.Sempozyumun konu başlıkları ise “Türkiye sınırları içerisinde bulunan Türk-İslam dönemine ait Mezarlıklar ve Mezar Taşları, Mezar Taşlarının Dönemsel özellikleri, Tipoloji Sorunu ve Korunması, Mezar taşlarındaki edebi metinler, Alternatif turizm türü olarak Türk Mezarlıkları, hazireleri ve mezar taşları“ olarak belirlendi.Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz; Sempozyum ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu bu sahada öncü olacak ve iki yılda bir değişik bir şehirde yapılarak geleneksel hale gelecektir. Aynı zamanda bu alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını değerlendiren bilimsel bir platform özelliğini taşıyan İlk sempozyum konusu “ ANADOLU “ ile sınırlı olacak. Bu bilimsel çalışmalar kitaplaştırarak kütüphanelere eser kazandırmanın yanı sıra araştırmacılara ve gelecek nesillere aktarımı sağlanacak.“ dedi.