İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İMAM MATURİDİ VE MATURİDİLİK (2)

düşünce örgüsünde öngördüğü temel amaçtesis etmek ve geliştirmektir.” Bununla elde edilmek istenen ise,İmam’ın, “Kitabu’t Tevhid” ve “Te’vilat” adlı eserlerine bakıldığında görülür ki. O’na göre, vahyin anlaşılıp kavranmasına hazırlık için Allah,. Büyük ihtimalle bu nedenle olacak ki,” sözü, hükmi bir ilke olarak kabul edilmiş ve inanç kavramlarımız arasına girmiştir.Matüridi, aklı ve önemini. Ayetine dayanarak anlatmaya çalışır. Ayette geçen, işitme, görme sıfatlarının ardından gelen ve “” diye meallendirilenkelimesine, (tekili “fuad” olan kelimeye) aklın fonksiyonlarını yükleyerek;vermiştir. Maturidiye göre akıl, insan için göz ve kulak gibi, hatta bunlardan da önemli büyük bir İlahi lütuftur. Aynı zamanda insanda bulunan. İmam Maturidi, akla çok önemli bir fonksiyon yüklemekle birlikte,, aklın da bilgi elde edebilme gücü ve kapasitesininolduğunu kabul eder.Ayetinde “Sizi analarınızın karnında hiçbir şey bilmez iken (dünyaya) çıkardı. Belki şükrederler diye sizin içinveren de yine Allah’tır.” Şeklinde gelen ve “” olarak mana verilenkelimesini, Matüridi,“ olarak anlayarak; aklı, görme ve işitme organları ile birlikte, bilgi edinme vasıtası olarak görürMaturidi,” bir akıl işi olarak kabul edip, bir yaratıcının varlığına ve birliğine “iman “ içingörmüştür. O halde, bir rasul/nebi sesi duymamış veinsanlar, yaptıkları fiillerden ve yapmadıkları ibadetlerden değil,. Ancak dini ayrıntılar, bir nebinin risaletini ve açıklamasını, yani“ gerektirmektedir. Ona göre “. Ebu Hanife gibi Matüridi deeden akıl ile yaniileolarak ifade etmiştir. Ayrıcaolabilmenin yeterli şartı sayıp,(ikrar)Farklı asırlar da yaşamış olan bu iki imam,“amel” ile “iman” ilişkisini,” diye ifade etmişler ve buna da oldukça bağlı kalmışlardır. Böyle bir hükmün olmaması durumu, özellikle hem sonradan Müslüman olanların zararına yorumlanabilecek, hem de İslam’a sonradan katılımları neredeyse imkansız hale getirebilecek düşüncelerin yaygınlaşmasına yol açabilirdi. Maturidi’nin yaptığı bu ayrım, işte bu mahsurların önlenmesi açısından önemlidir. Yapılmış olan bu ayrımın, sonradan Müslümanlığa giren Türkler için anlaşılır ve olumlu bir yaklaşım olduğu, daha sonra yapıla gelen “kelami” tartışmalarla doğrulandığı görülmüştür. Matüridi nin bu konuya olan yaklaşımında ki anlayış, sadece siyasi ve sosyolojik boyutlu olmayıp;da dikkate alan “akli” bir yaklaşımdır., bunun sonucu pek çok felaketlere, fecaatlere imza atan lafızcı anlayışın öncüsükarşı, amel-iman ayrımını ilk olarakileri sürmüştür. Mürcie gibi Maturidi de,(Allah’ın farz kıldığı ibadetlere), farz olduğunu bildiği ve inandığı halde yerineayrı hükümlerin konusu olarak görmüştür. Ona göre Kur an da pek çok yerde(atıf harfi olan)la bir birinden ayrılmış olması, aynı isim altında birleştirilmemesi, amellerin imandan olmadığının delilidir, iYoksadeğildir. Bu kural, o gün için olduğu gibi, bu gün içinde,işleyen herkesieden ve amel-iman birlikteliğini savunan bağnaz” de geçersiz kılmaktadır.Matüridiye göre, dindeönce gelmektedir ve vahiy ona göre gerçeklik (değer) kazanmaktadır. Çünkü dinin tebliğcisi ve bunun insanlar için yaşanır hale getiren kişiler, resuller/nebilerdirMatüridi, dinin anlaşılması hususunda “vahyin” yanındakisini de “akıl” ile ilişkiler bağlamında ele almaktadır. Ona göre” olanhiçbir zaman ve hiçbir durumdaO, çok önemsediği akla bir sıfat ilave ederek”(sağlam ve erişkin akıl) kavramını kullanır. Ayrıca bu aklın vahiy değeri taşıdığını da belirtir. Ancak bu büyük imama göreMatüridi,esas alınmalıdır, der. Bunun diğer bir ifadesi:konularda “konulardaAncak O’na göreMaturidieserlerinde, delil olması için, müracaat etiği hadislerin ya da haberlerin sıhhati konusunda emin olmadığı zamanlarda:” şeklinde ihtiyati bir cümle kullanmayı ihmal etmemiştir.İmam Matüridi, Kur’an ı anlama ve yorumlamanın iki ayrı yöntemine işaret eder. Bunlar” ve” dir. Ona göre bunlar, birbirinin ne aynısıdır ne de alternatifidir. Ancak birbirinin tamamlayıcısıdırdir.. Te’vil de ise,. Sonuçta“bu ifade ile Allah şunu murat etmiştir” demez,” der ve yorumunu tamamlar.İmam Maturidi, Fatiha suresindeki” kelimesinin te vil ve tefsirini örnek vererek şunları söyler:“Tefsirciler bu kelimenin tefsirinde ihtilaf etmişler. Bir kısmı Allah bu ifade ile kendisini övmektedir, demiş; bir kısmı ise Allah bu ifade ile, insanlara kendisine hamd etmeyi emretmiştir, demişler. Te’vil yönteminde ise, te’ vil i yapan: Hamd: övgü ve sena anlamına gelir, Allah a şükrederek emrine tutunmak demektir. Bununla ne kast edildiğini en iyi Allah bilir, şeklinde görüş bildirir.” Matüridi, anlamı tam ve kesin olarak anlaşılan söz ve kelimeler üzerinde te’vile gerek olmadığını da belirtir. Esasında Kur’an üzerinde te’vil’e baş vurma dönemi ashab sonraki dönemlerdir. Diğer bir ifade ile ashab döneminde Kur’an yorumuna “tefsir”, sonraki dönemlerde Kur an yorumuna “te’vil” denmiştir. Bu şu demektir: Ashab döneminden sonra yapılan ve adına “tefsir” denilen açıklamalar aslında “tefsir” değil “te vil” dir. Bu düşünceleri Matüridi bir ilke olarak benimseyip ilan etmiştir. O’na göre “ayrımı” ayrımıdır. Lafızda”, anlamda” esastır.yani. Onun için eserinin adını, açıkça bilinsin amacıyladır ki, “” diye isimlendirmiştir. Bu isimlendirmenin gereği olarak da, eserini yazarken, salt rivayetlere dayanmayıp, Kur’an ıda tabi tutarak ele alıp yorumlamıştır. Bu yorum yöntemi kabul görmüştür ki, daha sonraki dönemlerde de ünlü alimler’den bir kısmı eserlerine, “te’vilat” ismini vermişlerdir. Bunlarında bir bazıları: Kadı Beyzavi/685-1286 (Tebriz), Taberi/923 (Bağdat), Zemahşeri/1143 (İran) ve Ömer Nesefi/1310 (İran) dir.