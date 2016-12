İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İMAM MATURİDİ VE MATURİDİLİK (3)

İmam Maturidi, ayetleri yorumlarkenayetin iniş ortamını dikkate alarak bir yorum yapar,kendi yaşadığı ortama gelerek ayetin yorumunu bağlamsallaştırır,bu iki ortamdan dadayalı çıkarımlarda bulunur. Böylece ayetin indiği ortam, yorumcunun yaşadığı ortamla akli bir zeminde birleştirilip anlaşılır hale getirilmiş olur.Maturidinin bu husustaki yaklaşımına,üzerinde yaptığı yorumu örnek verilebilir. Ayetin meali şudur: ”Özet olarak: “Ayet, öncelikleMesajın özünde, gece ve gündüzün, ayın ve güneşin ve benzer bütün varlıkların, tek bir varlığın koyduğu yasalarla (sünnetle) ve yine tek bir varlığın sağladığı dengeyle, ne bir fazla ne bir eksik, işlemeye devam etmesindeÖzet olarak: “Bu ayet, Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katar sözü ile, (Maturidi’nin yaşadığı zamanda yaygın olan) seneviyyenin (düalistlerin):’ Söyleminde bulunan çift kutuplu iki zıt tanrı anlayışına bir cevap olup, bu yanlış itikadı ortadan kaldırmaya yönelik bir amaç taşımaktadır.”Yine özet olarak: ”Gecenin bütün varlığı ile ortadan kaybolması, gündüzün bütün etkileri ve görünümüyle çekip gitmesi, benzer şekilde güneşin bütün varlığıyla kendini gösterdikten sonra kaybolup gitmesi ve hemen ardından başka bir gerçekliğin (ayın) hayat bulması,Zira bu oluşumların her biri. Gördüğümüz gibi olup biten her şeyin planlandığı bu dünyada, insanın bu planın dışında tutulması düşünülemez.Allah ın insanlara emrettiği iyi, aklın da iyi (ma’ruf) dediği şeydir. Yasakladığı çirkin de (münker), yine aklın kötü gördüğü şeydir. Hanefi fakihlerin çoğu da namaz ve oruç gibiibadetlerin vakti, süresi, rekat sayısı, kılınış şekli gibi teabbudi hususlar hariç diğer konular, (iman, küfür, zina, içki, kumar vb.) risalet ile tebliğ olunmasa bile, bilinebilecek şeyler olduğunu söylemeleri, bu bakış açısını yansıtmaktadır.Maturidi, ma ruf ve münkerin akılla bilinmesine örnek olarak, Te’vilat ta,. Ayet üzerinde yaptığı yoruma bakalım: Ayetin sonun da buyruluyor kiMatüridi ayette geçenolarak yorumlar ve şöyle der: “Allah vahiy ve elçi göndermese bile, insanların çoğu şeytana uyduğu halde.”. ayetini,. ayetine yaptığı kendi yorumunu destekliyor olduğunu da belirtir. Bu ayetin”…eğer beni kıyamet gününe kadar bırakırsan, and olsunMatüridi, ayetleri bağlamsal durumuna göre okumayı ve anlamayı öngörmüştür. Bu konuya örnek olacak mahiyette Tevbe /60. Ayetin yorumunu verelim: Sadakaların/ Zekatların kimlere verilmesi gerektiğiyle ilgili bu ayette “müellefeti kulüb’a da( kalbleri islama ısındırılacaklar)”, sadakalardan pay verilmesi istenmektedir. Hz Ebubekir döneminde bu hükümle pay alan bir kısım insanlara, Hz Ömer in görüş beyan etmesi üzerine pay verilmesi ibtal edilmiştir. Matüridi bu uygulamadan hareketle Kur an ayetlerinin, insan içtihadıyla farklı şekilde yorumlanarak, yeni bir hükme konu edilmesi ve yeni bir anlam yüklenmesini, şartların değişmesiyle ilişkilendirmiştir. Maturidi burada yapılanın değişikliği, “ictihadi nesh” olarak vasıflandırmıştır. Ancak bu şekilde bir nesh’i aklın kararına bırakmış ve “nesihten kaçınmanın aklen imkansız olduğu durumlarda nesh caizdir, değilse caiz değildir” demiştir. Ayrıca ayetin hükmünün icra edilmesini gerektiren durumlar tekrar ortaya çıkınca, başlangıçta ki uygulama aynen yerine getirilir, demeyi de ihmal etmemiştir. Benim kanaatime göre bu konuda Maturidi, Kur’an da, “bir ayetin başka bir ayetle nesh edildiğini” savunan görüşten de ileri bir “ nesih anlayışını” kabul ediyor, değildir. Burada “İçtihadi nesih” kavramını kullanıyor olması, O’nun nesih kelimesine yüklediği anlam farkından doğmaktadır.Matüridi, Allah hakkında değerlendirme yaparken, Kur’an ın kullandığı kavramların insanların kendi aralarında kullandığı kavramlar olması kadar tabii bir durum yoktur, der. O’na göreŞura 42/11. Ayetindeki: ”…hiçbir şey O na benzemez” ifadesiyle Allah, akıl açısından benzerlikten ve ortaklıktan münezzeh bir varlıktır. O, yaratma, meydana getirme ve yaşatma bağlamında bütün mahlukattan ayrılır.” değerlendirmesini yapar.Bu konudadikkat çeker:“… Bunlar Allah’ın koyduğu…” Bakara 2/187,229,230“…ederseniz O’da size yardım eder…” Muhammed 47/7“Kimumarsa…” Ankebut 29/5“… herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, onu…” Nisa 4/59Allah ile yarattıkları arasında benzerlik ifade eden bu sözlerdeki kastın ne olduğu hakkında Matüridi:açıklamasını yapar. Ayrıca ayetlerdegörünür alemde söz konusu olandikkat çekerek, açıklamıştır. Şöyle ki: “bir beldenin birinin(bir kralın) elinde olmasıifadesinin,denmesi gibidir .”Matüridi, nebi/resul gönderilmesi konusunda; “İnsan, Allah’ın verdiği büyük akıl nimeti ve evrenin kullanımının da kendisine sunulmuş olmasına rağmen, sadece akıl ile, bütün her konuyu anlayıp bileme ve sorumluluklarını yerine getirme yeterliliğine sahip değildir. Bunu bilen Yüce Allah, her topluma resul/nebi göndermeyi gerekli görmüştür” der. Bu konuda şu iki ayetin mealine bakalım:Bakara 2/213 “Nisa 4/165Meallerini verdiğimiz ayetlerin İmam Matüridi tarafından yapılan yorumu: “Ayetlerden açıkça anlaşılıyor ki, Allah’ın insanlara elçi göndermesinin amacı, kendisine itaat ederek emirlerini yerine getirenleri, ilerde kavuşacakları güzel son (cennt) ile müjdelemek, isyan edip emirlerine karşı çıkanları ise kötü son (cehennem) ile uyarmaktır.”