İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İMAM MATURİDİ VE MATURİDİLİK (4)

Enam 6/107 “Yunus10/108İmam Matüridi burada şu yorumu yapar: “Rasullerin asıl görevleri sadece tebliğdir. Allah’ın kendisine indirdiklerini olduğu gibi insanlara bildirmektir. Ayrıca Allah’ın elçileri olan rasuller, Allah’ın vekilleri olmadıkları, olamayacakları gibi, esasen insanların vekilleri de değildirler. Aynı zamandaKur’an ı Kerim, Allah’tan aldıkları vahyi insanlara iletmekle görevli olan “rasullere” uymanın gerekli/zorunlu olduğunu, pek çok ayeti kerimede bildirmektedir. Konu ile ilgili ayetlerin meallerini verdikten sonra, İmam Matüridi nin yorumuna bakalım.Al-i İmran 3/31 “De kiBakara 2/285 “Matüridi’ninüzerine yapmış olduğu yorumunu şöyle özetleyebiliriz: Muhtemel ki Allah cc, “’diyen Kitap ehlinin söylemini test etmekte ve şöyle mukabelede bulunmaktadır: “Bana olan sevginizde samimi iseniz, sadece beni sevmek yetmez, size vahiy nimeti getirmekle görevli elçimi de sevip ona itaat etmeniz gerekirgeçen” ‘.’ İfadesinin, mü’minlerin ağzından söylenmiş olması muhtemel bir söze Allah vurgu yaparak, doğru olan bu sözü tasdik etmesidir.Yine Bakara suresi 285. Ayette: “ifadesinde de Matüridiiki ihtimal anlama yormaktadır. Bunlardan“Mü’minlerin demesi odur ki: Ey Rasul! Senin sözünü ve çağrını işittik, duyduk ve bu hakikate icabette sana uyduk, itaat ettik.’, “Bu Kur’an ı işittik, anladık ve onda olana itaat ettik.”İmam Matüridi, diğer birkaç Kur’an ayeti olan (Enfal 8/1,20,46) geçen, “… Allah’a ve elçisine kulak verin/ itaat edin…” ifadeleri hakkında da şu iki yorumu yapar.Birinde şöyle der: “Allah a itaatten kasıt, O’nun emir ve nehiylerine itaat; elçisine itaatten kasıt ise, adap ve geleneklerinde ona uymak ve itaat etmektir.” Diğerinde ise, Allah a itaatle Rasulü’ne itaat arasında hiçbir fark yok mu dur? Sorusuna cevap olabilecek bir yorumda bulunur. Şöyle ki: “Kim rasul’e itaat ederse Allah a itaat etmiş olur.” Şeklinde gelen Nisa suresi 80.ayetine atıfta bulunarak şöyle der:. Ancak. İtaat konusu her zaman ibadet kategorisinde değerlendirilemez. Bu nedenle , bazen itaat edilen kişi ‘muta’ (kendisine itaat edilen) olarak anılsa da, ‘mabud’ (Kendisine ibadet edilen) olarak vasıflandırılamaz.”Fıtratı itibarı ile sosyal bir varlık olan insan toplu halde ve güven içinde yaşayabilmesi için sosyal organizasyonlara ve kollektif kurallara ihtiyaç duymuştur. Bu da sonuçta sosyal ve otoriter kurumların oluşmasını meşrulaştırmıştır.Rasulullah vefat ettiğinde, Medine’de, Müslüman halkın yönetimi konusunda, sahabeler arasında bir tartışmanın yaşanmış olması durumu, İslamda, Kur’an veya Rasulullah tarafından belirlenen bir “devlet yönetim biçiminin” yahut “erk kullanımının” belirlenmemiş olduğunu gösterir. Mescidin sufasında (gölgeliğinde), yönetim erkini kullanması amacıyla bir halifenin belirlenmesi için yapılan görüşmelerin sonucun da, Arap toplumunun tamamen o günkü kabile yapısına dayalı yönetim anlayışının etkisiyle,Neticede toplum üzerinde siyasi ve sosyal ağırlığı ön planda ve mensubiyeti de Kureyş kabilesi olan Hz Ebubekir, sevilen de bir kişi olarak halife seçilmiştir.İmam Matüridi bu seçimde ki siyasiolarak niteler ve Hz Ebubekir ile Hz Ömer’in seçilme biçimini de farklı nitelikte görür. Bu ve diğer benzeri farklılıklar meselesini de, şartların icabı olarak değişkenlik göstermesine bağlar veAksi olsaydı, Allah cc, bu meseleyi boş bırakmayıp, devlet yönteminin pratik yöntemini açıkça bildirirdi. Ancak Kur’an’ın, bu işe tamamen de ilgisiz kaldığını da düşünemeyiz. Kur’an, bu konuda genel ve temel ilkeler koymuştur. Bunlar:Şu gerçeğin unutulmaması lazımdır, O’nun nübüvveti değil,Rasulullah’ ın kişiliğinde ebedi olarak temsil edilen unvanı din alanına ait olan “nübüvveti” dir. Geçici olan ise yönetim erkinin kullanılmasıdır.Bu gerçeğe aykırı olarak. Ehl-i Sünnetin tamamı bunu konuyu rasyonel bir konu kabul edip insan tercihine bırakmıştır. Matüridi de Şia’nın bu kabulünü reddeder. O, bunu Din - devlet yönetim ayrımı ilkesine uygun bulmaz.Matüridi, bu konuda Gaşiye suresi 21/22. Ayeti olan,İle Kafirun suresinde,diyen ayetleri bu konuda belirleyici bulur.Bunlara bağlı olarak, “ Hz Rasul, devletin davranış biçimi olan zor kullanımına baş vurmaması yönünde ikaz edilmekte ve insanlar üzerine zor kullanmayı çağrıştıracakdavranışlardan uzak durması yönünde, uyarılmaktadır.” der.O’na göre: adalet, liyakat ve meşveret dışında, yönetim erkini elinde bulunduracak kişilerde bulunması gereken diğer iki özellik de şunlardırOna göre: Takva: “Allah bilincini sürekli açık tutmak ve O’nun sürekli gözetim ve kontrolü altında olduğunu düşünmektir.” Basiret ise, “İnsanlar (halk) için en iyi olanı seçebilme yetisine sahip olmaktır.”Matüridi, Din-Mülk ayrımında şu ayrıntıyı da hatırlatır. Savaşı dinin değil, devletin varlığı ve devamı için lüzumlu olan bir gayret ve faaliyettir. Dinin çirkin gördüğü savaş, devletin varlığı için (dini olarak ta) zorunlu olabilmektedir. Savaş, küfrün (inkarın) karşılığı değil, zulmün karşılığıdır. Müslümanların, başka bir millete karşı düşmanlık yapıp savaş planlamasının sebebi, o milletin küfür üzere olması değil, insanlara karşı yapmakta oldukları zulmüdür. Bu konuya da, Bakara:193. Ayetinin sonu olan:İlahi kelamını delil olarak ileri sürer.Maturidi’nin kendisi de, Ebu Hanife gibi siyası otoriteye mesafeli durmuştur. Haksızlık yapan sultanları ikaz edip eleştirmeyi ihmal etmemiştir. Onun, kaynaklarda isminin çok fazla geçmemesi ve İslam dünyasında, hak ettiği şöhrete ulaşamama nedenlerinden birinin de bu olduğu söylenmektedir. Çünkü Sultanlar, kendilerini eleştiren ve icraatlarına meşruiyet kazandıracak görüşler beyan etmeyen alimleri hiç sevmemiş olduklarından, himayeyi hiç düşünmemişler bile. Hal bu ki hemen hemen aynı dönemde yaşamış olan, çağdaşı İmam Eşari, bu destek ve korumalardan fazlası ile yararlanmak sureti ile İslam dünyasında daha fazla tanınma imkanı bulmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, Maturidi, vahiy, akıl ve Rasululla’ın sahih sünnetine dayanarak elde ettiği kendi doğrularını anlatarak, halkı aydınlatmayı, Sultanların himaye ve desteğine, tercih etmiştir.