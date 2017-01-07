Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi Germir İlkokulu restore edildi

Sultan Reşad Döneminde Germirli İmamzade Ali Efendi tarafından 1911 yılında inşa edilen Germir İlkokulu Melikgazi Belediyesi tarafından restore edildi.

Tarihi Germir İlkokulu restore edildi
Osmanlı sivil mimarisinde önemli bir yeri olan binanın gün yüzüne çıkarılarak, turizme kazandırıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyonun Tarihi Kentler Birliği tarafından sivil mimari çalışma projesi ödülüne layık bulunduğunu ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları aslına uygun olarak onarıyoruz. Tamamlanan yapıları günümüz hizmetine sunuyoruz. Bu zamana kadar çalışması tamamlanan 18 eserden 7’si ödül almıştır. Alınan ödüller ve vatandaşlarımızın takdiri yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkı ile yapıldığının bir ifadesidir. Germir Mahallesinde yer alan Germir İptidai Mektebi (İlkokulu)'ndeki aslına uygun onarım çalışmamız tamamlanmıştır. Kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı Anadolu Kültür mirası için önem arz etmektedir. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz törenle bu anlamlı eserin tanıtımını yaparak, daha işlevsel bir görünüm kazanması için istişarelerde bulunacağız. Kayserimize ve Anadolu kültür mirasına hayırlı olsun.”


İHA
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140