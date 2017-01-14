Baydar hatıralarını kitaplaştırdı Mustafa Çetin Baydar'ın "Yakın Çevreme İlişkin Hatıralarım" kitabı Yazar Yayınları'ndan çıktı.

Mustafa Çetin Baydar MTTB'de yer almış, radyoculuk yapmış, Tarım Bakanlığı ve TRT'deki farklı görevleri ile beraber başka pek çok kurumda görev yapmış ve başbakanlık müşavirliğinden emekli olmuş emekdar bir isim.

Baydar, Zaman, Akit, Yeni Şafak, Sağduyu, Gündüz, Palandöken Muhalif, Tutanak, Gelecek Gazetelerinde ve Hareket, Adımlar, Yeni Türkiye, Nizam-ı Alem, Yeni Dönem, Mina, Beşinci Hafta dergileri gibi dergilerde yazılar kaleme almış.

Yılların birikimi olan hatıralarını ise Yazar Yayınları'ndan çıkan "Yakın Çevreme İlişkin Hatıralarım" kitabında bir araya getirmiş.

Kitapta pek çok siyasetçi, yazar ve yönetici ile ilgili hatıraları yer almakla beraber, bulunduğu görevlerde ve STK'larda yaptıkları, gözlemleri ve değerlendirmeleri kırk yıllık yazarlık deneyiminin penceresinden yansımış.

Kitap Yazar Yayınlarının 25. kitabı olarak Ocak 2017'de basılmış. Arka kapak yazısı Çetin Baydar'ın kitabı hazırlama sebebi olan duygularının da tercümanı gibi:

“Nicedir ol hikâyet?” diye başlayan masalımsı serüvenleri anlatanlar da dinleyenler de giderek azalıyor. Şimdinin dünyalarını, dudakla kalp arasına mevzilenmiş “kalemler” inşâ ediyorlar. Kalemi elime aldığım yıllarda, benim lakaplarımdan birinin de “hekat uşağı” olduğunu söylemekle yetineyim. Bu lakap bana, uçuk projelerimden bî-zar olanların hediyesidir. Hayâl ve hakikat ufuklarında koşup duran bir tabiatım var. Kalem, benim dünyama masaldan sonra atılmış ikinci düğümdür. Kırk yıllık yazarlık serüvenimi dinlerken sıkça masalımsı unsurlarla karşılaşacağınızı, bu sebeple peşinen haber veriyorum. (Kayseri Gündem)



