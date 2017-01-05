Eğitime Melikgazi desteği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Melikgazi Belediyesince Danışmentgazi Mahallesinde yer alan Sosyal Tesis Binasının 3. katı eğitim hizmetine hizmet vermesi için tahsis edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak sağlık, eğitim, emniyet ve spor hizmetlerine olduğu gibi Mili eğitimin gerçekleştireceği hizmetlere de destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile bina tahsis ettiklerini söyledi.

Eğitim Faaliyetinde Bulunmak Üzere

Kayseri’nin en büyük ilçesi olan Melikgazi’nin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ancak bu planlı gelişim ve büyümeye paralel olarak sorumluluk alanlarının da arttığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde sınıf yoğunluğu fazla olan semtlerde okullar inşa ediyoruz. 11 okul binası inşa ederek eğitimin hizmetine sunduk. Birçok mahalle de ise arsa tahsisi yaptık. Bu çalışmalar ile eğitime katkı sağlıyoruz. Şimdi de Danışmetgazi Mahallesinde yer alan Sosyal Tesisimizin 3. katını eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ediyoruz. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin gelişimine katkı sağlamaktadır “ dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bunun da Melikgazi’ye hizmet olarak yansıdığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.



İHA