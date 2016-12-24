Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evlilik Okulu’nda aile hukuku anlatıldı

ERÜ’de Evlilik Okulu Seminerlerinin 4. konuğu Prof. Dr. Murat Doğan oldu. Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Doğan, aile hukukunu anlattı.

Evlilik Okulu’nda aile hukuku anlatıldı
Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerlerinin 4. konuğu Prof. Dr. Murat Doğan oldu. Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan “Aile Hukukunu” anlattı.
 
Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Murat Doğan, nişanlanma, evlilik, eşlerin hak ve hükümlülükleri, evlenme yaşı ve evlenmede engel teşkil eden durumlar hakkında bilgiler verdi.
           
Gerek nişanlanma, gerekse evlilik süreçlerinde hukuki durumun mevcut olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, tarafların nişan ve evlilik sürecinde anlaşmazlığa düştüğü durumlarda hukuku kuralların devreye girdiğini kaydetti.
 
Seminerin sonunda ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’a plaket takdim etti. (Kurumsal haber)
 
 
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140