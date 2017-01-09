Herkes merak ediyor. Taşımalı Eğitim nedir?

Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitim öğretim yapılmayacak.



Peki Taşımalı eğitim nedir?

İlköğretim öğrencilerini köy vb. yerleşim yerlerinden okulun bulunduğu daha büyük merkezlere araçlarla götürüp getirerek yapılan eğitim.

Taşımalı Eğitim; ülkemizde 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmesi ile yaygınlık kazanmış bir uygulamadır. İlköğretimdeki (1.sınıf ile 8.sınıf öğrencilerini kapsar) öğrencilere uygulanmaktaydı. 4+4+4 Denilen 12 yıllık zorunlu eğitim ile liselerdeki öğrenciler de bu kapsama alınmıştır.



Taşımalı eğitim yapılacak olan yöreler ve taşımalı eğitimi yapacak olan okullar, il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik onayıyla belirlenir.

Taşıması yapılacak yerleşim biriminin hangi taşımalı eğitim verecek okula taşınacağı ve öğrencilerin hangi araçlarla, hangi güzergahı kullanarak, hangi saatlerde taşınacağı belirlenir. Taşıma işini yapacak olan servisler yönetmeliklere uygun olarak ihalelerle belirlenir.



Taşımalı eğitimi verecek olan okullarda taşımalı öğrenciler ile diğer öğrencilerin birlikte, beraber, ayrım yapılmadan eğitim-öğretimden yararlanması sağlanır. Sınıflar ve şubeler buna göre dengeli bir şekilde düzenlenir. Derslerde verilen ödevler, görevler, sosyal faaliyetler taşımalı öğrencilerin de katılabileceği, yapabileceği, ulaşabileceği şekilde planlanır.



Taşımalı öğrencilerin öğle yemekleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca karşılanır. Okullarda öğrencilere uygun yemek verebilecek yemekhaneler ayarlanır. Yemek verecek şirketler yönetmeliklere uygun olarak ihaleyle belirlenir.



Öğrenciler ders bitiminde sayılarak kontrollü ve gözetimli biçimde servislerine bindirilir. Servisler okula gelince öğrenciler sayılır ve öğrencilerin kontrolü yapılır.

Uzun bir eğitim –öğretim yılında çeşitli problemlerle karşılaşılabileceği için öğrencilerin veli bilgileri, yerleşim yerinin muhtar bilgileri okullar tarafından kayıt altına alınır. Bir problem oluştuğunda en kısa sürede veliye veya muhtara ulaşılır.





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