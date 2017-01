MEL-MEK kursları kalifiye iş gücüne destek sağlıyor Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kısa adı MELMEK olan Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ikinci dönem kayıtlarının bugün başlayacağını ve müracaatların 20 Ocak tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

14 sosyal tesiste, 104 branş ve 27 farklı alanda açılacak olan Melmek 2. Dönem Kursları Şubat ayı içerisinde başlayacak ve üç aylık eğitimin ardından Mayıs ayında sona erecek.

Melmek kurslarının uzun yıllardır on binlerce vatandaşı meslek sahibi yaptığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “ Melikgazi Belediyesi insan odaklı sosyal belediyeciliği önemseyen bir belediyedir.Bu yüzdendir kisemt merkezilerinde 15 yıldır düzenlenen ücretsiz kurslarımıza ilgi her geçen yıl büyümektedir. İlgi duydukları mesleğe göre her yaştan gurubundan vatandaşımız kurslarımıza iştirak ediyorÖzellikle birçok ev hanımını meslek sahibi yapan kurslarımız, aynı zamanda ailelerin ev ekonomisine katkı sağlanmasında etkili olmuştur.Melmek’de2016 yılı birinci döneminde 3.850 kursiyer eğitim aldı. Bu kurslarımıza üniversite adaylarına yönelik YGS-LYS ve 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik açılan Eğitime Destek Kursları dahil değildir. Bu kurslara katılan öğrencilerimizi de eklediğimiz zaman yaklaşık 10 bin civarında vatandaşımız Melikgazi Belediyemizin bu anlamlı eğitim hizmetinden faydalanmaktadır.” dedi.

Başkan Büyükkılıç “Kurslar sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Sertifikası alan kursiyerlerin kalifiye eleman olarak iş gücüne katkı sağladığını ve kolaylıkla iş bulduklarını” sözlerine ekledi.

