Meslek Lisesi okuyor! Bir kitap da senden olsun! Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için “saklama bağışla” sloganıyla bir kitap kampanyası başlatıldı. Kampanyada her sınıfa bir kitaplık kurulması hedefleniyor.

05 Ocak 2017 Perşembe 10:14