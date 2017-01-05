Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meslek Lisesi okuyor! Bir kitap da senden olsun!  

Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için “saklama bağışla” sloganıyla bir kitap kampanyası başlatıldı. Kampanyada her sınıfa bir kitaplık kurulması hedefleniyor.  

Meslek Lisesi okuyor! Bir kitap da senden olsun!  
Okul Müdür Yardımcısı Muharrem Daşan öncülüğünde yürütülen kampanyada öğrencilerin hem derslerine yardımcı olacak, hem de ruh dünyalarını zenginleştirecek kitaplarla her sınıfa bir kitaplık kurulması hedefleniyor.
Sizler de kitaplarınızı onlarla paylaşarak okuma seferberliklerine destek olabilirsiniz. Haydi bir kitap da senden olsun!

Kitap toplanma yeri: Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fevzi Çakmak Mah. Açelya Sok. No:8 Gemerek-SİVAS
Tel: Muharrem Daşan (Müdür Yrd.) 0 553 5387789
Haber: İlter Sağırsoy
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140