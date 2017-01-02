“MÜSLÜMAN YANACAK AMA AYDINLATACAK”

Yazarlar Birliği sonbahar dönemi Kültür sohbetlerinin son konuğu olan Yılmaz, İslam ve Kuran üzerine özeleştiri yapmamız gerektiğine temas ettiği “ Kur’an’daki Hitap ve Hikmet (Kitap Bilmeyen Adamın Kitabı Öğretmesi)” üzerine yaptığı sohbetinde “Dünyadaki Müslümanların konumuna bakıyoruz. Taşıdığı Müslüman ismine layık insan görebiliyor muyuz? Dünyadaki olumsuzlukları ortadan kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? İslam’ı öğretmeyi iddia eden ne kadar iddiasının arkasında onu otokritik etmeliyiz? ”dedi.



Hak din kavramına açıklık getiren Yılmaz “ Hak din dünyada ve ahirette mutluluğu sağlayan dindir. Kur’an da Allah hak dini İslam olarak belirtmekte. Adem’den bu güne kadar insanlığa yapılan tebliğler ve gelen dinlerin hepsi İslam’dır. Allah’ın gönderdiği din de İslam’dır. Allah İslam’dan başka dini de kabul etmemektedir” şeklinde konuştu.



İslam sözcüğünün etimolojik kökenine de temas eden Yılmaz “ İslam kelimesi her türlü eksiklikten uzaklaştırmak demektir. İslam dini ne kadar olumsuzluk varsa onları olumlu hale getirmektir. Müslüman; kendinden, ailesinden, mahallesinden, şehrinden, ülkesinden, dünyadan ne kadar olumsuzluk varsa onları uzaklaştıran kişidir” dedi.



Kuran’da farklı yerlerde geçen ayetlere atıfta bulunan Yılmaz “Allah bin beş yüz yıl önce bireysel olarak peygamberlik müessesesini kapatmış. Emri bil maruf görevi, misyon olarak ümmete devredilmiştir. Ümmet insanlığa marufu emredecek, nehye de mani olacak. Bu görevden dolayı Müslüman yanacak ama etrafını aydınlatacak. Bu yönüyle Müslüman evinde rahat rahat yatamaz. Böyle bir hakkı yok. Burada şu önemli vazifemizi nasıl yaparız?” dedi.



Çok sayıda dinleyici tarafından izlenen konuşmanın sonunda Hakkı Yılmaz’a Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi tarafından günün anısına İzmir Şubesi yönetim kurulu adına Başkan Mahir Adıbeş tarafından katılım belgesi verildi.



(Kayseri Gündem)



