"O elçiler bize emanettir. Devletimizin, milletimizin güvencesi altındadır"

Turan, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünya Savaşları, Bitmeyen Güçler Mücadelesi ve Türkiye" konulu konferansa katıldı.

Burada konuşan Turan, devlet adamlarına suikastların tarihten bu yana olageldiğini, Türk devlet adamlarından Melikşah, babası Sultan Alparslan ile Alaaddin Keykubat'ın da bu şekilde saldırıya uğradığını anlattı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un dün başkentte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Bizim 'Elçiye zeval olmaz' diye atasözümüz vardır. Bu bir geleneğin, atasözü haline gelmiş şeklidir. Diğer dünya kültürlerinde var mı bilmiyorum. Hiçbir elçi, hangi şartlarda olursa olsun, hangi noktada olursa olsun, ne kadar nefret edilecek hareket yaparsa yapsın, ne kadar nahoş konumda olursa olsun öldürülmez ancak onu sınır dışı edersiniz. Hükümdarlardan öte, diğer devlet erkanından öte, herhangi bir insandan öte, elçiye böyle eski bir deyimle masuniyet hakkı verilmiştir. Hakikaten bu olay, yüzümüzü yere eğdirecek bir icraat olmuştur. 'Lanet olsun' demekten başka, şu an başka bir çaremiz yok. Çünkü o elçilerin hepsi bize emanettir, devletimizin, milletimizin güvencesi altındadır. Hiçbir bahanesi de yoktur."



