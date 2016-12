2. El oto 2017’de 7 milyonu aşacak İkinci el otomotiv piyasasında toplam satışların bu yılın tümünde 6,7 milyona ulaşacağı, 2017 yılında ise 7-7,5 milyon adet aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomobilcileri Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, 2. el piyasada 2016 yılı gelişmelerini değerlendirdi ve 2017’ye ilişkin beklentilerini anlattı. Türkiye ekonomisini hedef alan tüm olumsuz girişimlere rağmen otomotiv piyasasının 2016’da genel olarak iyi bir yıl geçirdiğini belirten Erkoç, 2017’de dövizde ve faizde istikrarın, piyasalarda güvenin artması ve ekonomide yeniden hızlı büyüme ivmesinin başlaması ile birlikte sektörde yeniden hareketlenme olacağını söyledi.

Erkoç, 2016’nın tüm ülke için zor bir yıl olduğunu belirterek, “Yaşanan gelişmeler ister istemez otomotiv sektörünü de etkiledi. Ancak biz ekonomide istikrar ve güvenin artacağı, bunun da 2. el otomobil piyasasına olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Dövizde 2016’nın son çeyreğinde yaşanan hızlı artış sıfır araçların fiyatını da artırdı. Bu fiyat yükselişi dolaylı olarak 2. el piyasasına olumlu yansıdı. Ancak asıl 2017 ile birlikte piyasanın çok daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

2017’de 2. el pazar tahmini 7-7,5 milyon

Sektörde, 2016 yılı gelişmelerini anlatan ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini dile getiren Erkoç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016’da, küresel krizinin yansımalarının yanı sıra ateş çemberine dönen yakın çevremizdeki sıcak savaşın ve bize uzun yıllardır can ve mal kaybı yaşatan, huzur ve istikrarımızı tehdit eden terörün ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini hissetmeye devam ettik. Bunlar yetmez gibi demokrasimize, milli iradeyi gaspa yeltenen 15 Temmuz hain bir darbe girişimini yaşadık ve topyekûn birlik olarak püskürttük. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüzde genel olarak iyi bir yıl geçirdik. Yılın ilk on ayında 2. elde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 5 milyon 484 bin 58 adede ulaştı. Bunun da 3 milyon 576 bin 462 adetle en büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. 2. el otomobil satışlarındaki artış yüzde 7,5’le daha da yüksek. Bu tempoyla 2. elde otomobil satışlarının yılın tümünde 4,7-4,8 milyon, toplam satışların ise 6,7-6,8 milyon adet olacağını tahmin ediyoruz. Otonomi ailesi olarak 2017’de ise 2. el araçta çok daha güzel bir yıl bekliyoruz. 2017’de 2. el Pazar 7 milyon adeti aşacaktır. Satışlarda gelecek yıla ilişkin beklentimiz otomobilde 5-5,2 milyon; toplamda ise 7-7,5 milyon aralığında.”

“2017’de araç kiralamalar da artacak”

2. el araç piyasasında yapılan düzenlemelerin hayata geçmesiyle sektörün daha da güçleneceğini söyleyen Erkoç, “2016 yılında 2. el otomobil piyasası ile ilgili olarak çok sayıda düzenleme yapıldı. Bunları Otonomi ailesi olarak yakından takip ettik ve birçoğuna katkı sağladık. Piyasanın önemli bir temsilcisi olarak bizlerin fikirlerinin her daim alınması gerek. Sadece Otonomi’de 5 bin kişi bu piyasadan geçimini sağlıyor. Yeni yıl ile birlikte yapılan düzenlemelerin hayata geçmesinin ardından sektörümüz hem kalite kazanacak hem de galerici esnafımızın yetkisi artacak. Yeni yılda araç kiralamaların da artacağını düşünüyoruz. Artan sıfır araç fiyatlarıyla 2. ele bir yönelme olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların araç kiralamaya yönelmelerini de bekliyoruz. Özellikle büyük filo araç kiralama yapan şirketlerin de piyasadaki payının artacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

“Dışa bağımlılık azalmalı…”

Aydın Erkoç, yerli otomobil konusuna da değinerek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarına destek verdiklerini, otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli otomobilin özendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erkoç, “Yerli otomobil konusunu yakından takip ediyoruz ve bu konuda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Ülke olarak yapacağımız yerli otomobili özendirmeli ve ekonomiye katkı sağlamalıyız” dedi.

Erkoç, sektör olarak ülke ekonomisinin gelişimini yakından ilgilendiren çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, “Başka Türkiye yok. Bizler vatanımıza sahip çıkmalıyız ve ülkemizi terk edemeyiz. 2. el piyasa temsilcileri olarak ekonomimize de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

