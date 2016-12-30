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9 bin kişinin borcu silinecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle, geçmişte aldıkları evde bakım yardımından dolayı icraya düşen 9 bin 200 yoksul vatandaşın toplamda 51 milyon 870 bin liralık borcu silinecek.

9 bin kişinin borcu silinecek
Bakanlıkça hazırlanan ve geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda  kabul edilen "Torba Kanun Tasarısı"nda yer alan düzenleme ile evde bakım yardımı  alan yoksul durumdaki binlerce vatandaşın devlete sehven zamanında bildirimde  bulunmaması sebebiyle borçlu duruma düşmesi sonucu yaşadığı mağduriyetin ortadan  kaldırılması amaçlanıyor.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici maddeyle  gerçekleştirilecek düzenleme ile evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan  ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların gelirindeki değişikler, sağlık raporu  süresinin bitmesi, kurumsal bakıma geçme, kişinin ölümü veya adres değişikliği  gibi durumları zamanında devlete bildirmemesi nedeniyle aldığı yersiz ödemelere  yönelik oluşan borçlarının yasal faizleriyle birlikte tahsilinden vazgeçilecek.
Yapılacak düzenlemeden, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu  raporu kullanmak suretiyle haksız ödeme alanlar yararlanamayacak. Daha önce  tahsil edilen tutarlara yönelik olarak ise hak talebinde bulunulamayacak.
51 milyon liralık borç silinecek
Düzenleme yasalaştığında söz konusu sebepler dolayısıyla oluşan ancak  Bakanlıkça takibi yapılıp, haczedilecek herhangi bir mal varlığı bulunmayan  yoksul vatandaşların toplamda 51 milyon 870 bin liralık borcu silinmiş olacak.  Düzenlemeden 9 bin 200 engelli vatandaş veya yakını faydalanacak.
Bakanlık ayrıca yersiz ödeme olaylarının tekrar yaşanmaması amacıyla  evde bakım yardımına ilişkin tüm iş ve işlemleri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi  Sisteminde yeni hazırlanan "Evde Bakım Modülü" aracılığıyla yürütecek.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanacak sistem  sayesinde vatandaşların tüm bilgileri kontrol edilerek ödeme dosyaları  oluşturulacağından, önceki dönemlerde oluşan olumsuzluklar ile yersiz ödemelerin  son bulacağı yeni bir dönem de başlamış olacak.
AA
 
 
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