AB’ye ihracat yapıyorsak, sürekli yenilenmeliyiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki gerçekleştirilen ihracatın yüzde 48 buçuk gibi bir diliminin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını belirterek; “Eğer bunun devamını sağlamak istiyorsak kendimizi sürekli yenilemeliyiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bazı temaslar için geldiği memleketi Kayseri’de katıldığı programda yaptığı konuşmasında ihracatta ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile çalışıldığına dikkat çekti.

İhracatımızın yüzde 48 buçuğunun Avrupa Birliği’nden olduğuna vurgu yapan Bakan Özhaseki; “Bunun şöyle bir avantajı var. AB’ye mal satıyorsanız kedimizi sürekli yenilemek durumundasınız. Afrika’ya sattığınız zaman yenilemezsiniz. Sürümden kazanırsınız. Zaten garibanlar alıyor. Ama AB’ye her sattığınızda dünya ile rekabet ediyorsunuz. Rakipleriniz dünya Uluslararası düzeydekiler oluyor. Hem ticarette bir taraftan böylesine ciddi bir iş içerisinde hem de kendinizi yenileme imkanınız var. Orada hedef AB standartları olduğu için kalkınmışlıkta, özgürlükte ve standartların yakalanmasında elimizden geleni yapıyoruz. İstediğimizi kazanacağız. Ancak bu satranç oyununda olduğu gibi birden bire hamle yaparak bir şeyleri bitiremeyiz. Sabır gerekiyor. Sabrımız var.” diye konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



